ABD Kırmızı Çizgiyi Aştı'
Rusya, İran ve İran'a bağlı milislerden yapılan ortak açıklamada, ABD'nin saldırısının kırmızı çizgiyi aştığı belirtildi.
Rusya, İran ve İran'a bağlı milislerden yapılan ortak açıklamada, ABD'nin saldırısının kırmızı çizgiyi aştığı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com
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