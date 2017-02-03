Abd: Japonya'nın Yatırım Planı Trump'ın İstihdam Hedefini Destekleyecek





Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam ocak ayında 227 bin artışla beklentilerin üzerinde kaydedildi.



Buna rağmen iş gücüne katılım oranının artması, işsizlik oranının aralık ayındaki yüzde 4.7'den ocak ayında yüzde 4.8'e yükselmesine neden oldu.



Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci başkanı Donald Trump döneminin bu ilk istihdam raporunda, istihdam oranı son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü.



Seçim kampanyasında sık sık Obama yönetimini işsizlikle mücadele konusunda eleştiren Donald Trump, geçtiğimiz 11 Ocak'taki bir konuşmasında da "Pek çok insan bana şimdiye kadar hiç şahit olmadıkları kadar olumlu bir hava gördüklerini söyledi. Hiç olmadığı kadar fazla istihdam yaratacağız. Tanrı'nın şimdiye kadar yarattığı en fazla istihdam sağlayan kişi olacağım." ifadelerini kullanmıştı.



Trump yönetiminin bu konudaki iddiasına ilişkin son günlerin en iyi haberi Japonya'dan geldi.



Japonya hükümeti, kamu ve özel fonları aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. Yatırımın 10 yıl içinde bu ülkede 700 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor.



Japonya başbakanı Shinzo Abe'nin 10 Şubat'taki Washington ziyaretinde bu yatırım planlarının detaylarını kamuoyuyla paylaşacağı belirtiliyor.



Donald Trump'ın Amerika dışında fabrika açma planlarına yüksek gümrük vergileri uygulamak tehdidiyle yanıt verdiği otomobil üreticileri arasına Toyota'yı da dahil etmesi hafta içinde Abe'yi harekete geçirmişti.



Shinzo Abe, Japon otomobil üreticilerinin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için ne denli yararı olduğu konusunda Trump'u ikna etmeyi düşündüğünü söylemişti.



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Tags: ABD: ABD Japonyanın planı istihdam yatırım İşsizlik Amerikan ekonomisi hedefini Meslek Trumpın destekleyecek Gepost: 03 februari 2017