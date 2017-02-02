ABD İtiraf Etti: Yemen'de Sivilleri de Öldürdük

ABD, Yemen'de gerçekleştirdiği El Kaide operasyonunda sivillerin de öldüğünü doğrularken, kesin sayıyı vermek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Operasyonun yapıldığı El Beyda şehrinde yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, 10'u kadın ve çocuk yaklaşık 47 kişi öldürüldü. ABD tarafından yapılan açıklamadaysa, El Kaide mensubu 14 militanın öldürüldüğü ve William Owens adlı Amerikan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği emirle yapılan ilk operasyonda hayatını kaybeden Owens'in naaşını, kızı Ivanka ile birlikte Delaware'daki Dover Hava Üssü'ne giderek karşılamıştı.



(Muhammed Mollaoğlu / İHA) - WASHINGTON