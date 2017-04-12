ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan ve İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısını kınayarak saldırının soruşturulmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya veto etti. Tasarıda soruşturma için Esed rejiminden 4 Nisan'daki hava operasyonları ile ilgili tüm uçuş bilgileri ile komuta kademesinin listesini vermesi ve kimyasal saldırı ile ilişkisi olduğu düşünülen askeri tesislerde inceleme yapılmasına izin verilmesi talep ediliyordu.