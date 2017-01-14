ABD'in Sudan'a "Yaptırımları Kaldırma" Kararı

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, ABD'nin Sudan'a karşı 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımları kaldırma yönündeki kararının 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Donald Trump ve ABD Kongresinin onayıyla alındığını ifade etti.



Başkent Hartum'daki dışişleri binasında savunma ile maliye bakanları ve istihbarat müdürüyle basın toplantısı düzenleyen Gandur, "Yaptırımların kaldırılma kararı, 6 ay boyunca yapılan müzakerelerde varılan yol haritasına binaen alındı." dedi.



Sudanlı ve ABD'li yetkililer arasında Hartum'da basından uzak gerçekleştirilen 23 toplantıda bu yol haritasının görüşüldüğünü ifade eden Gandur, terörle mücadelede Sudan'ın Washington ile işbirliği yapması, Uganda'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Rabbin Direniş Ordusu'yla mücadele, Güney Sudan'da barışın gerçekleşmesine katkı sağlamak, Sudan'daki barış sürecine destek vermek ve Sudan'da silahlı çatışmalardan zarar görenlere yardımların ulaştırılması şeklindeki yol haritasının 5 bölümden oluştuğunu anlattı.



Söz konusu meseleleri önemsediklerini belirten Gandur, Rabbin Direniş Ordusu'na destek vermediklerini, Güney Sudan'da barışın gerçekleşmesini istediklerini ve terörle mücadelede de kararlı olduklarını vurguladı.



Obama yönetimiyle yapılan müzakereler sonucu diplomatik ilişkilerin maslahatgüzar seviyesinden yeniden büyükelçilik seviyesine çıkması yönünde de karar alındığını aktaran Gandur, ABD'deki geçiş süreci nedeniyle büyükelçinin Trump'ın görevi devralmasından sonra atanacağını kaydetti.



Toplantıda konuşan İstihbarat Müdürü Muhammed Ata ise yol haritasıyla ilgili olarak ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) müdürüyle 2 kez görüştüğünü söyledi.



Ata, ABD ile işbirliği nedeniyle terör örgütlerinin intikam amaçlı saldırılar düzenleyebileceği konusunda ise "Biz aşırılığın sıkıntılarını çekiyoruz. Terörle mücadeleyi sürdüreceğiz, muhtemel sonuçlara da hazırız." diye konuştu.



ABD ve Sudan istihbarat birimlerinin Sudan'ın Libya sınırına bir ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Ata, ziyarete ilişkin detaylı bilgi vermedi.



Sudan istihbaratının 2000 yılından önce ABD istihbaratıyla işbirliği içinde olduğunu hatırlatan Ata, 2015 yılındaki görüşmesinde "terörizmi destekleyen devletler" kategorisinde kalmaları durumda işbirliğinin mümkün olmayacağını ilettiğini aktardı.



Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Barack Obama'nın yayınladığı başkanlık kararıyla, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını verdiği belirtilmişti. Açıklamada, söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti.



ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Sudan'ın dışında "terörizmi destekleyen ülkeler" kategorisinde İran ve Suriye de bulunuyor.