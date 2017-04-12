ABD ile Rusya Suriye Soruşturmasında Anlaştı Mı?
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la Moskova’da ortak bir basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iki ülkenin 4 Nisan’da Suriye’nin İdlib vilayetindeki saldırı konusunda BM soruşturmasının gerekli olduğu noktasında mutabık...
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Moskova'da ortak bir basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iki ülkenin 4 Nisan'da Suriye'nin İdlib vilayetindeki saldırı konusunda BM soruşturmasının gerekli olduğu noktasında mutabık kaldıklarını açıkladı