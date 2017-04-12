ABD ile Rusya Suriye Soruşturmasında Anlaştı Mı?

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la Moskova’da ortak bir basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iki ülkenin 4 Nisan’da Suriye’nin İdlib vilayetindeki saldırı konusunda BM soruşturmasının gerekli olduğu noktasında mutabık...

ABD ile Rusya Suriye Soruşturmasında Anlaştı Mı?

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Moskova'da ortak bir basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iki ülkenin 4 Nisan'da Suriye'nin İdlib vilayetindeki saldırı konusunda BM soruşturmasının gerekli olduğu noktasında mutabık kaldıklarını açıkladı

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