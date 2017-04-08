ABD İle Rusya Arasında Kritik Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Suriye'deki hava üssünün vurulmasının ardından yükselen gerilimi düşürmek için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"HAVA ÜSSÜNÜN VURULMASI TERÖRİSTLERE YARADI" İDDİASI

Görüşmede Lavrov, Tillerson'a, yapılan saldırının sadece teröristlere yaradığını belirterek, hava üssünün vurulmasının teröristlerin işine yaradığını iddia etti.

KİMYASAL KATLİAMI REDDETTİ

Kimyasal saldırıları Esad rejiminin yaptığı iddiasını da reddeden Lavrov, kapsamlı bir soruşturma da istedi.

12 NİSAN'DA DETAYLICA GÖRÜŞÜLECEK

İki lider, Tillerson'un 12 Nisan'da Moskova'ya yapacağı ziyarette Suriye konusunu detaylıca masaya yatırma konusunda anlaştı.