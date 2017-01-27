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Sahar Pirzada ile röportaj
Masih Fauladi ile röportaj
Nayeeba Syeed ile röportaj LOS ANGELES - ABD ile Meksika sınırında yapılacak duvar ve göçmen yasağı protesto edildi.
ABD Ile Meksika Sınırında Yapılacak Duvar ve Göçmen Yasağı Protesto Edildi - Los Angeles
- Gösteriden görüntüler Sahar Pirzada ile röportaj Masih Fauladi ile röportaj Nayeeba Syeed ile röportaj LOS ANGELES - ABD ile Meksika sınırında yapılacak duvar ve göçmen yasağı protesto edildi.
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