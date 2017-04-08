Abd, İdlib'teki Kimyasal Saldırıda, Rusya'nın Olası Rolünü Araştırıyor

ABD, rejim güçlerinin İdlib'te gerçekleştirdiği kimyasal saldırıda, Rusya'nın, payının olup olmadığını araştırıyor.



ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi konuya ilişkin, Rusya'nın, İdlib'te meydana gelen kimyasal saldırıda hayatını kaybedenlerinin sayısının açıklanan sayıdan daha fazlasını bildiğini, saldırıda payının olup olmadığını, Pentagon'un ise duruma yönelik kanıt aradığını belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'a, ABD'nin Rusya'ya karşı savaş ortaklığı içerisinde yer aldığı iddiaları sorulduğunda, yazılı olarak, "Bu doğru değil" mesajını yayınladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'nin bu tutumunu "saldırganlık" olarak nitelerken, ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylemişti. - WASHINGTON