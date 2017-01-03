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ABD İdlib'de Muhalifleri Vurdu

ABD İdlib'de Muhalifleri Vurdu

ABD, Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflere ait bir karargahı bombaladı. Saldırıda 26 muhalif savaşçı hayatını kaybetti.

ABD İdlib'de Muhalifleri Vurdu

İdlib'e bağlı Sermede ilçesine bağlı Kefer Daryan köyünde bulunan ve Suriyeli muhalif gruplardan Şam'ın Fethi Cephesi'ne ait karargah bir B-52 tipi savaş uçakları ile vuruldu.

26 SAVAŞÇI HAYATINI KAYBETTİ

Şam'ın Fethi Cephesi'nin en önemli karargahlarından biri olarak gösterilen karargahta 26 savaşçının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes ilan edilmiş, BM Güvenlik Konseyi'nde de ateşkes hakkındaki karar tasarısını kabul edilmişti.

Esad rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristler, ülkenin bazı bölgelerinde ateşkesi ihlal etmişti.

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