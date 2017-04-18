ABD İdam Cezasını Nasıl Görüyor?

Referandumun hemen sonrasında tekrardan gündeme gelen idam konusu, tüm dünyada uygulanan örneklerini de tekrardan gündeme taşıdı. Bu konuda en farklı örneklere sahip ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri.



Amerika'da şu anda 19 eyalette idam cezası uygulanırken diğer eyaletlerin tümünde idam cezası uygulanmaya devam ediyor.



Arizona eyaletinde iki cinayetten suçlu bulunan Joseph Wood'un idam cezasının zehirli iğneyle infazının yaklaşık iki saat sürmesi ABD'deki idam tartışmasını bir kez daha alevlendirmişti. Buna rağmen yapılan araştırmalara göre halkın yüzde 60'ı idam cezasına hala desteğini sunuyor.



Uygulama ile son 6 yılda 260 kişi idam edildi. İdamın en çok gerçekleştiği eyaletler ise Texas, Oklahama, Georgia ve Florida oldu.



İdam cezasını uygulayan 31 eyalet içinde en çok zehirli iğne ile idam ediliyor. Zehirli iğneyi elektrik verme, gaz odası, asma ve kurşuna dizme izliyor.



Western filmlerden görmeye alışkın olduğumuz kurşuna dizme yöntemi bugün Utah ve Oklahama'da hala yaygın bir şekilde kullanılıyor.



Uluslarası Af Örgütü: ABD'de idam cezası azalıyor





Neredeyse her sene açıklanan idam raporunda ABD uzun zamandan bu yana ilk 5'in içinde yer almadı. Çünkü zehirli iğneler için kullanılan kimyasalların tedarik edilmesi sırasında yaşanan sıkıntılar, idam cezasını oranını yüzde 30'dan yüzde 20'ye kadar çekti. Tüm dünyada ise idam cezası yüzde 37 oranında azaldı.



Uluslararası Af Örgütü'ne göre 140 ülkeyi hukuken ya da fiilen idam karşıtı, 58 ülkeyi idam taraftarı olarak sınıflandırmıyor. Ölüm cezası en yaygın olarak Asya'da kullanılıyor, infazların % 90'ı Asya kıt'asında gerçekleşiyor.



İdam cezası en çok Çin, Suudi Arabistan, Irak, İran ve Pakistan'da gerçekleştiriliyor.