ABD İç Güvenlik Bakanından Eleştirilere Yanıt

Amerika İç Güvenlik Bakanı emekli Oramiral John Kelly, bakanlığa yönelik eleştirilere sınır ve ötesindeki tehditlerle nasıl mücadele ettiklerini açıklayan bir savunmayla karşılık verdi. Kelly "gerçekte saldırı altındayız" diyerek tehdidin çok büyük olduğunun altını çizdi