ABD Hükümeti, Jp Morgan Chase'e Dava Açtı

NEW ABD hükümeti JP Morgan Chase'e mortgage faaliyetleri nedeniyle dava açtı.



New York'un Manhattan ilçesindeki güney bölge mahkemesinde açılan dava, 2006-2009 yılları arasında JP Morgan Chase'in gerçekleştirdiği konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymetler (RMBS) faaliyetleri kapsıyor.



JP Morgan Chase'in RMBS faaliyetleri kapsamında "binlerce siyahi ve Latin kökenli Amerikalıya yüksek kredi oranları vererek ayrımcılık uyguladığı" ve bankanın ABD'nin "Adil Konut ve Eşit Kredi Fırsatı Kanununu" ihlal ettiği iddia ediliyor.



ABD hükümetinin iddiasına göre, bankanın "ayrımcılık yapması" nedeniyle yaklaşık 53 bin siyahi ve Latin kökenli vatandaşın milyonlarca dolar zarara uğradığı belirtiliyor.



Daha önce, RMBS faaliyetleri kapsamında, ABD'li bankacılık ve yatırım devlerinden Goldman Sachs 5 milyar dolara, Bank of America 16,6 milyar dolara ve Citibank 7 milyar dolara ABD hükümetiyle anlaşma sağlamıştı.



JP Morgan Chase, 2008 finansal krizi öncesi RMBS faaliyetleri kapsamında, Kasım 2013'te ABD hükümetine 15 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.