Abd, Hayalet Uçaklarıyla Libya'da Deaş Kamplarını Vurdu

WASHINGTON (AA) – ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, ABD'nin B-2 hayalet uçaklarının Libya'nın Sirte kentinin güneyinde DEAŞ'a ait iki kampı bombaladığını ve 80'den fazla DEAŞ militanını öldürdüğünü açıkladı.



Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook'a son basın toplantısında eşlik eden Carter, Pentagon muhabirlerine teşekkür ederken çarşamba akşamı Libya'nın Sirte kentinin 45 kilometre güneyinde gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Carter, "Afrika Komutanlığı, Sirte'nin güneyinde yer alan iki DEAŞ kampını bombaladı. İlk belirlemelere göre saldırıda geçen ay bizim de yardımımızla güvenlik güçlerinden kaçtıktan sonra tekrar bir araya gelen 80'den fazla DEAŞ üyesi öldürüldü. Bu saldırılar DEAŞ'ın Avrupa'daki müttefiklerimize karşı aktif olarak saldırı planlayan DEAŞ mensuplarına karşı yapıldı." ifadelerini kullandı.



Carter'dan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cook da saldırı ile ilgili detayları paylaştı.



Cook, saldırının ABD'nin Missouri eyaletinden kalkan B-2 hayalet bombardıman uçaklarınca gerçekleştiğini ve uçakların iki kampa 100 civarında bomba bıraktığını kaydetti.



Cook şöyle devam etti:



"Bu saldırılar Missouri Whiteman Hava üssünden kalkıp 30 küsur saatlik gidiş-dönüş uçuşu yaparak ortak direkt saldırı mühimmatlarını bırakan iki adet B-2 Hayalet Bombardıman uçağı ile gerçekleştirildi. B-2'lerin kullanımı, ABD'nin Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığının çok uzak bir mesafeden son derece dakik bir gücü harekete geçirme kabiliyetini gösteriyor."



Bu uçakların en son Mart 2011'de Libya müdahalesi sırasında kullanıldığını ifade eden Cook, bölgede birçok ABD unsurları bulunduğu halde bu platformun saldırıda kullanılmasının tamamen saldırıyı planlayan komutanlar tarafından verildiğini söyledi.



Toplantıdan sonra B-2 hayalet uçaklarının kullanımı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundan Hava Albay Patrick Ryder "Bu platform çok fazla seçenek sunuyor. Daha geniş bir alanı daha etkili ve isabetli bir şekilde vurmayı sağlıyor." dedi.



Ryder ayrıca, bu uçakların Missouri'den Sirte'ye varana kadar 15 defa yakıt ikmali yaptığını ifade etti.



ABD, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin memleketi olan Sirte'ye birçok operasyon gerçekleştirmiş ve geçen ay kentin DEAŞ unsurlarından temizlendiğini duyurmuştu.



Bu savaşçıların nereden geldiğini yönünde bir soruya sözcü Cook bir kısmının Sirte'den kaçanlar olduğunu ve bunların, hızlı yer değiştirebilecek şekilde bulundukları bölgede geçici bir kamp kurduklarını iddia etti.



Yaklaşık 100 savaşçının iki kampta eğitim gördüğünü aktaran Cook ABD "istihbarat ve keşif uçaklarının iki kampı bir süredir izlediğini" söyledi.