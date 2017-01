ABD Havalimanlarındaki Trump Karşıtı Gösteriler

LOS ANGELES/SAN ABD Başkanı Donald Trump'ın, mültecilerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnamesini protesto etmek için devam eden gösterilerin ikinci gününde binlerce kişi Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda (LAX) ve San Francisco Havalimanı'nda (SFO) toplandı.



Los Angeles Havalimanı'nda bir araya gelen eylemciler Trump'ın Müslümanlara yönelik politikalarına tepkilerini dile getirerek "Müslümanların yanındayız" mesajı verdi.





Trump'ın kararnamesinin ardından LAX 'in Tom Bradley Terminali'nde gözaltına alınan 7 kişinin serbest bırakılması için terminal önünde yolu trafiğe kapatan eylemciler polisle karşı karşıya geldi. Gözaltında bulunanlar serbest kalana dek eylemlerini sürdüreceklerini açıklayan göstericiler, "İzin verin girsinler", "Amerika'yı nefret değil sevgi güzelleştirecek" ve "Yasağa hayır, duvara hayır, herkese sığınma hakkı" sloganları attı.





LAX polis şefi David Maggard, havalimanında kargaşa ve gecikmelere sebep olan eyleme rağmen göstericilerden tutuklanan kimse bulunmadığını kaydetti. Polisin eyleme müdahale ederek göstericileri dağıtmak gibi bir planlanın bulunmadığını dile getiren Maggard, oturma eylemi nedeniyle trafik rotasını değiştirdiklerini söyledi.



Protesto nedeniyle birçok yolcunun uçağını kaçırdığı gözlenirken, yakınlarına destek için havalimanında bulunan bir grup Müslüman gazete kağıtları üzerinde namaz kıldı.



ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri gözaltılara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, İngiliz The Times gazetesi tarafından yetkili kaynaklara dayandırılan bir haberde LAX Havalimanı'nda Yeşil Kart (Green Card) sahibi 13 kişinin bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.



Federal yargıç kararı bozdu



12 yıldır görmediği oğluna kavuşmak için İran'dan Los Angeles'a gelen Ali Vayeghan karar nedeniyle ülkesine geri gönderilenler arasında yer almıştı. Cumartesi gecesi havalimanında 4 saat tutulduktan sonra oğlunu göremeden Dubai üzerinden ülkesine gönderilen Vayeghan için havalimanında bulunduğu saatlerde hukukçular tarafından yapılan itiraz ertesi gün sonuç verdi. California Federal Mahkemesinden yargıç Dolly M. Gee, Vayeghan'ın vizesi müddetince ABD'de kalabileceğine hükmederek Dubai'den Los Angeles'a geri gönderilmesine karar verdi.





Karşı protestolarda "göçmeler dışarı" sloganı





Trump'ın imzaladığı kararnameye protestoların devam ettiği Los Angeles Havalimanı'nda küçük bir grup Trump destekçisi de karşı protesto yaptı. Tom Bradley Terminali önüne gelen grupla Trump karşıtı protestocuların çatışması polis tarafından engellenirken, Trump destekçileri "Göçmenleri dışarıda tutun" sloganları attı.





Grupta yer alan Trump destekçisi 63 yaşındaki Chanell Temple, İspanyolca bilmediği için işten çıkarıldığını dile getirerek, "Buraya gelip her şeyimizi elimizden alıyorlar." dedi.





Müslüman Halkla İlişkiler Konseyinden bildiri



Öte yandan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Los Angeles yetkilisi Masih Fouladi Müslümanlara destek için havalimanında bulunan protestocuların pozitif enerji yarattığına işaret ederek, "Binlerce insanı dayanışma içinde bir arada görmek memnuniyet verici." şeklinde konuştu.



Müslüman Halkla İlişkiler Konseyinin (MPAC) Los Angeles birimi de ABD Başkanı Trump'ın kararı ve gözaltılar nedeniyle bir bildiri yayımladı. MPAC Los Angeles Başkanı Selam El Merayati imzalı bildiride, Trump tarafından onaylanan kararnameyle Müslümanların açık şekilde terör tehdidi damgası yedikleri ve hedef haline geldikleri belirtilerek, bu duruma karşı hazırlanan planın detaylarına yer verildi.



Bildiride Müslümanlara Kongre ve federal hükümet düzeyinde bazı yetkililerden gelen sözlü desteğin yeterli olmadığı belirtilerek somut adımlar atılması için görüşmeler yapılacağı, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli kampanyalar düzenleneceği kaydedildi.



San Francisco'daki gösteri



San Francisco Havalimanı uluslararası terminalinde binden fazla kişi Müslümanlara destek vermek için ellerinde dövizlerle gösteri düzenledi.



Geçiş noktalarında toplanan kalabalığa karşı polisin yetersiz kalmasından dolayı çevre kentlerden polis takviye edildi.





Göçmenlik avukatı olan Farshad Owji, "Bizim İran vatandaşı olan müvekkillerimiz Türkiye'den geliyor ve yeşil kartları var. ABD 7 İslam ülkesinden girişleri yasakladı. Bu kişilerin yeşil kartları olduğu halde ABD'ye girişleri yasaklanıyor veya kısıtlanıyor." şeklinde konuştu.



Bu kişilere yardım etmek için bulunduklarını ifade eden Owji, birçok yeşil kartının ise değişik muameleler gördüğünü, bazılarının da kartlarını teslim etmek için zorlandığını belirtti. Owji, "Bazıları birkaç saat sorgudan sonra içeriye alınıyor ve birçok insan da 24 saat tutulduktan sonra serbest bırakılıyor." dedi.