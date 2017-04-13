ABD Hava Saldırısında 18 Sdg Savaşçısı Yanlışlıkla Vuruldu (2)

ABD'nin öncülük ettiği koalisyon hava saldırısında, 'yanlışlıkla' 18 Suriye Demokratik Güçleri savaşçısının öldürüldüğü açıklandı.



Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan Kürt milislerin öldüğü saldırının, Tabka'da ve 11 Nisan'da gerçekleştiği belirtildi.



ABD Merkez Komutası'ndan yapılan basın açıklamasında, söz konusu hava saldırısının "IŞİD mevzilerinin yerini tespit eden müttefik güçler tarafından talep edildiği" ifade edildi. Bildiride "Ancak hedef konum, aslında ileri bir SDG mevzisiydi," denildi.



IŞİD'in son kalelerinden biri olan Tabka, Rakka'ya 40 kilometre mesafede yer alıyor. 21 Mart'ta başlayan 'Rakka'yı IŞİD'den kurtarma operasyonunun' parçası olarak, Tabka şehrine de koalisyon güçleri tarafından havadan ve karadan saldırılar düzenleniyor. - Washington