ABD Hava Kuvvetleri'nden Güvenlik Açığının Tespiti İçin 'Bug Bounty' Programı

Dünyadaki pek çok ülkede kurum ve firmaların sistemlerinin güvenlik açıklarını tespit ettirmek amacıyla halka açık şekilde yürütülen 'bug bounty' programlarına bir yenisi daha eklendi. ABD Hava Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada, 30 Mayıs ile 23 Haziran tarihleri arasında sürecek olan bir yarışma düzenleyeceğini açıkladı. "Hack the Air Force" isimli para ödüllü yarışmanın kurallarının ise pek esnek olduğu söylenemez.

"İSTER TEK OLARAK İSTER GRUP HALİNDE"

Shiftdelete.net'in haberine göre, 15 Mayıs'tan itibaren kayıtların alınmaya başlanacağı belirtilen yarışmada hackerlar ister tek olarak isterlerse ise grup halinde bulunabilecek. Online sınavı geçen adaylar arasında sadece adli sicili temiz olanların katılabileceği yarışma, şimdiden büyük ilgi çekmeyi başardı.

"GEREKEN ÖDEME YAPILACAK"

Ödüller konusunda net bir açıklama yapmayan hava kuvvetleri personeli, ödülü 'gereken ödeme yapılacak' şeklinde tanımladı. Geçtiğimiz senelerde bu etkinliğe öncülük eden 'Hack the Pentagon' yarışmasına ABD Savunma Bakanlığı, toplamda 75 bin dolar ödül ödemesi gerçekleştirmişti.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, 'Hack the Air Force' yarışmasında da benzer bir ödülle karşılaşılabileceği öngörülüyor.