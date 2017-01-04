ABD, Hava Koşulları Nedeniyle DEAŞ'ı Vuramamış!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna destek veren koalisyon birliklerinin sayısının iki katına çıkarıldığını söyledi.

"KOALİSYON, DEAŞ MEVZİLERİNE YÖNELİK HAVA SALDIRISINI YOĞUNLAŞTIRDI"

Bağdat'tan telekonferans yönetime ile ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlanan Dorrian, Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarla ilgili soruları yanıtladı.



Albay Dorrian, "Irak güvenlik güçlerinin Musul'da ilerleyişini hızlandırmak için koalisyon terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Eğitim ve taktiksel destek için koalisyon askerlerinin sayısını arttırdık." dedi.



"İNCİRLİK ÜSSÜ KESİNLİKLE PAHA BİÇİLEMEZ"

İncirlik'ten DEAŞ'a karşı operasyon yapan ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermemesinin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Dorrian, İncirlik üssünün müttefik güçlere destek olarak istihbarat, keşif ve hava saldırılarının yapılmasında kullanıldığını kaydetti.

Koalisyon için DEAŞ'la mücadelede İncirlik üssünün önemine dikkat çeken Dorrian, "İncirlik hem üs olarak hem de koalisyona sağladığı kapasite bakımından kesinlikle paha biçilmez. Alsında, tüm dünya oradan yürütülen operasyonlar sayesinde daha güvenli bir hale getirildi." ifadelerini kullandı.

"HAVA KOŞULLARINDAN KAYNAKLI KISITLAMA OLDU"

AA muhabirinin, "Daha önce 'Nerede bir DEAŞ üyesi görürsek vururuz' diyordunuz fakat geçen hafta Türk güvenlik güçlerine saldıran teröristleri vurmayıp alçak uçuş sortileriyle yetindiniz, onları geçen hafta neden vurmadınız?" sorusuna Dorrian, "Yakın mesafe hava desteğinde temel kural zarar vermemektir. Eğer sahada neyi vurduğunuzu görmenizi sağlayacak güçleriniz yoksa bir hava saldırısıyla yerdeki güçlere yardımdan çok onları tehlikeye atarsınız." yanıtını vererek şunları söyledi:

"Orada yapabileceğimiz operasyonu yaptık. Ve o zaman yapılabilecek en doğru şeyi yaptık ve o da hava koşullarından kaynaklı kısıtlamalardan dolayıydı. Düşman güçlerinin nerede olduğuna, dost güçlerin nerede olduğuna dair iyi bir kanaat oluştuğunda sizin de söylediğiniz gibi nerede bulursak vururuz."



MUSUL'DA ASKER SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

DEAŞ karşıtı koalisyonun aralarında mühendis, istihbarat uzmanı, özel kuvvet birliklerinin de bulunduğu 450 asker daha göndererek Musul harekatında asker sayısını yaklaşık iki katına çıkardıklarını kaydeden Dorrian "Bu düzenleme operasyonun ikinci aşamasına destek için birkaç hafta önce yapıldı." diye konuştu.

TARİH VERMEKTEN KAÇINDI

ABD askerlerinin zaman zaman Musul'a girip çıktıklarını ifade eden Dorrian, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması ile ilgili bir tarih vermekten kaçındı.

DEAŞ LİDERLERİ HAVA SALDIRILARINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Koalisyonun aralık ayı içerisinde Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırılarında örgütün önde gelen liderlerinden üçünün öldürüldüğünü iddia eden Dorrian, "Ebu Türk ve Fellah el Raşidi kod adlı DEAŞ liderleri 4 Aralık'ta, Imad Abdullah Hamid el Mahalavi ise 21 Aralık'ta gerçekleştirilen hava saldırılarında öldürüldü" dedi.

Raşidi'nin örgütün bomba yüklü araç saldırılarına müdahil olduğunu belirten Dorrian, Mahalavi'nin ise Irak El Kaide'nin önemli liderlerinden olduğunu ve DEAŞ'ın El Kaim kenti liderliğini yaptığını söyledi.



Dorrian ayrıca, DEAŞ'ın finansal kaynaklarının dağıtılmasında rol oynayan Abu Türk'ün örgütün üst düzey yetkilileriyle irtibatlı olduğunu ve Şarkat'ta müttefik güçlere birkaç DEAŞ savaşçısı ile bir aracın üzerinden ateş açarken hedef alındığını ifade etti.



