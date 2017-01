Abd: Fort Lauderdale Saldırganının Eski Asker Olduğu Öğrenildi

ABD'de, Fort Lauderdale Havaalanı'nda düzenlenen silahlı saldırının failinin, Amerikan ordusuna mensup eski bir asker olduğu ortaya çıktı.



Saldırı Florida eyaletinde, yerel saatle 13: 00 civarında meydana geldi.



Adının Esteban Santiago olduğu öğrenilen 26 yaşındaki saldırgan, Terminal 2'nin bagaj teslim bölümde etrafa ateş açtı. Saldırıda beş kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi de yaralandı.



Saldırganın silah taşıma ruhsatı olduğu, silahı uçağa verdiği valizinden çıkardığı belirtiliyor.



Tek başına hareket ettiği düşünülen ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen saldırgan gözaltına alındı.



Image of Fort Lauderdale Int'l Airport shooting suspect Esteban Santiago, law enforcement sources confirm: https: //t.co/P6DXgTIdbY pic.twitter.com/e5UP9NEoqX— CBS News (@CBSNews) January 6, 2017



Olayın terör örgütleriyle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Florida Valisi Rick Scott, saldırıyla ilgili şunları söyledi:



"Yaşamını yitirenlerin ve yaralıların yakınlarının, olaydan etkilenen herkesin acısını paylaşıyorum. Başkan Donald Trump ile görüştüm. Yardımcısı Mike Pence ile de bir kaç kez görüşerek olayla ilgili bilgi verdim. Ellerindeki tüm yetkileri kullanmaya ve federal hükümetin her türlü yardıma hazır olduğunu bize bildirdiler."



Florida Gov. Rick Scott says he has reached out to Trump and Pence since the shooting, but not POTUS. pic.twitter.com/y8iVykaxV3— ABC News Politics (@ABCPolitics) January 6, 2017



Saldırının ardından havaalanı boşaltıldı, Uçak seferleri iptal edildi. Havaalanının internet sitesinde yer alan açıklamada uçuşu olan yolculardan seyahat firmalarıyla irtibata geçmeleri istendi.



The airport #FLL is closed to departing and arriving flights. Call your airline for the latest flight information.— Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) January 7, 2017



Tags: ABD: ABD asker Florida olduğu eski öğrenildi Lauderdale saldırganının Silahlı saldırı Fort Gepost: 07 januari 2017