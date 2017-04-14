ABD F-35 Savaş Uçaklarını Avrupa'ya Gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa Güven İnisiyatifi (ERİ) kapsamında beşinci nesil F-35A savaş uçaklarının bu hafta sonu Avrupa'daki üslere gönderme kararı aldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, uçakların Avrupa Güven İnisiyatifi (ERİ) kapsamında tatbikat amacıyla gönderileceği ifade edildi.

"TATBİKAT AMACIYLA GÖNDERİLİYOR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "ABD Hava Kuvvetleri, uzun zaman önce planlanmış olan tatbikat için Avrupa'ya az sayıda F-35A Lightning II uçakları gönderecek."

2020'li yıllardan itibaren F-35'lerin Avrupa'ya kalıcı olarak konuşlandırılması planlanıyor.

UÇAK GEMİSİNİ KORE'YE GÖNDERDİ

ABD geçtiğimiz haftalarda Carl Vinson Uçak Gemisi'ni Kore'ye göndermişti. Kuzay Kore bunun üzerine gemileri vurmakla tehdit etti.