ABD Enerji Enformasyon İdaresi Petrol Fiyatı Tahminini Revize Etti

NEW ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve gelecek yıla dair petrol fiyatları tahminini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu.



EIA'nın nisan ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporunda" ABD'nin ham petrol üretimindeki artışın ve küresel petrol arzındaki yükselişin daha hızlı olmasının beklendiğine işaret edilirken, bu nedenle 2017 ve 2018 yıllarına dair petrol fiyatları öngörüsünün aşağı yönlü revize edildiği bildirildi.



Buna göre, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının bu yıl 52 dolar olmasının beklendiği, uluslararası en geçerli olarak kullanılan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da bu sene 54 dolar olmasının öngörüldüğü bilgisine yer verildi.



EIA, geçen ay yayınladığı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporunda, WTI türü ham petrolün bu yılki ortalama varil fiyatının 54 dolar, Brent tipi ham petrolün bu yılki ortalama varil fiyatının da 55 dolar olarak tahmin edildiğini duyurmuştu.



Gelecek yıla dair WTI türü ham petrolün varil fiyatı tahmini 56 dolardan 55 dolara çekilirken, gelecek seneye dair Brent tipi ham petrolün varil fiyatı öngörüsü ise 57 dolarda sabit bırakıldı.



EIA, ayrıca, nisan ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporunda, ABD'nin 2017 ham petrol üretimi tahminini günlük ortalama 9,2 milyon varilde sabit tutarken, 2018 ham petrol üretim tahminini ise yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı.



Buna göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretim beklentisi günlük ortalama 9,7 milyon varilden günlük ortalama 9,9 milyon varile revize edildi.



Küresel petrol arzına ilişkin tahminini de revize eden EIA, dünya genelinde petrol üretiminin bu sene günlük ortalama 98,2 milyon varil yerine 98,3 milyon varil ve gelecek yıl da günlük ortalama 99,9 milyon varil yerine 100,2 milyon varil olması tahmininde bulundu.