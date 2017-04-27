ABD Enerji Bakanı Perry Abd, Türkiye Ile Birçok Alanda Iş Birliği Yapmaktan Gurur Duyuyor

Haber Gülseli KENARLI İstanbul DHA



ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin açılış oturumuna canlı bağlandı. Rick Perry, burada yaptığı konuşmasında, yenilenebilir enerji konusunda yeni pazarların açıldığına dikkat çekerek, Ekonomi büyüyor, enerji ihtiyacı çok belirgin. ABD'nin ucuz ve evrensel enerjiye erişim konusunda bir taahhüdü var. Bu nedenle her türlü enerji kaynağını geliştirmeye niyetliyiz. Ayrıca, ABD, Türkiye ile birçok alanda iş birliği yapmaktan gurur duyuyor. İyi ticaret ortağıyız, NATO müttefikiyiz ve daha da önemlisi dostuz. Önümüzdeki yıllarda eminim ki enerji sektöründe ilişkilerimizi daha da geliştirebiliriz dedi.



Perry, gelecek yılların uluslararası topluluk ve özel şirketlerin yeniden sağlam ve verimli ekonomiye geçiş ve çevresel sürdürülebilirlik açısından bir fırsat olacağını belirterek, Biz Türkiye'yi bölge için önemli bir enerji ticaret merkezi olarak görmeye devam edeceğiz. Yakın çalışmaya devam edeceğiz çünkü müreffeh bir gelecek için ortak hedeflerimiz var diye konuştu.