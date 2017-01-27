ABD Ekonomisi Son Çeyrekte Yüzde 1.9 Büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisinde geçtiğimiz yılın dördüncü dönemi olan Ekim ve Aralık aralığında 1.9 büyüme olduğunu açıkladı. Bu oran, 2011 yılından bu yana en yavaş büyüme hızı.



ABD'nin ekonomik kriz yaşadığı 2009 yılına dönük yaraları sarmaya çalıştığı, ancak birçok Amerikalının krizin etkisini hala atlatamadığı belirtiliyor. Verilerin, 'Büyük Durgunluk' döneminden bu yana toparlanmanın ne kadar yavaş olduğunu yansıttığı dile getirildi.



Amerikan medyasında yer alan değerlendirmelerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın yılda yüzde 4'lük ekonomik büyüme sözü verdiği ancak bunun da 1990'ların sonundan bu yana görülmediği belirtildi. Trump'ın kurumsal ve bireysel vergileri kesme, daha fazla yol ve köprü yapma ile düzenlemeler getirme girişimlerinin ekonomiye yönelik iyimserliği artırabileceği öngörülen değerlendirmelerde, Trump'ın vergi, altyapı ve düzenleme reformları ile 'verimliliği ve büyümeyi artırmak için hazırlandığı' savuldu.



FED, yüzde 2 büyüme bekliyor



Öte yandan ABD Merkez Bankası FED'in, önümüzdeki birkaç yıl boyunca ABD ekonomisinin büyümesinin %2 civarında olacağını öngördüğü, değişken unsurlara göre bunun zaman içinde farklılık göstereceği de belirtildi. ABD'de 2009'da yüzde 10'a ulaşan işsizlik oranının yüzde 4.7'ye düşmesi ise olumlu etkenlerden biri olarak değerlendirildi. - York