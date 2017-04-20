ABD Ekonomisi Devlet Tahmininin Altında Büyüyecek
ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2.3 ile resmi devlet tahmini olan yüzde 3 seviyesinin altında büyümesi bekleniyor.
ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2.3 ile resmi devlet tahmini olan yüzde 3 seviyesinin altında büyümesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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