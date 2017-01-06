ABD Ekonomisi: Aralık Ayı İstihdamı Beklentilerin Altında





Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz aralık ayında tarım dışı istihdam artışı beklentilerin altında olmak üzere 156 bin kaydedildi. Piyasa beklentileri bu rakamın 175 bin olacağı yönündeydi.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre işsizlik oranı yüzde 4.6'dan 4.7'ye çıktı. Ayrıca ekim ve kasım aylarına ait tarım dışı istihdam verilerinde yapılan yukarı yönlü revizyona göre bu iki ayda işgücüne katılım net 19 bin oldu.



2016 yılının tamamında yaratılan istihdam ise 2.16 milyon olarak kaydedildi.



Ortalama saatlik kazançlardaki yıllık bazdaki artış piyasa tahminleri aşarak kasım ayındaki yüzde 2 buçuktan aralık ayında yüzde 2.9'a yükseldi. Saatlik kazançlardaki aylık artış oranı ise yüzde 0.4 oldu.



Amerika Birleşik Devletleri'nde 2015 yılında aylık ortalama 229 bin olan istihdam artışı, geçtiğimiz yıl 180 bine gerilerken bu durum iş piyasasının tam istihdama yakın olmasıyla ilişkilendiriliyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: ekonomisi: ABD istihdamı altında Aralık İşsizlik beklentilerin Meslek ayı Gepost: 06 januari 2017