ABD Dışişleri Bakanlığı: Türk Hava Saldırılarından Derin Endişe Duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait jetlerin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok ve Kuzey Irak'a bağlı Sincar'da eşzamanlı olarak terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Yapılan açıklamada operasyonlar için "saldırı" ifadesi kullanılarak şöyle denildi:

Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'a yönelik Türk hava saldırılarındın dolayı derin endişe duyuyoruz. Endişemizi Türk hükümetine ilettik. Saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı.