ABD Dışişleri Bakanlığı: Türk Hava Saldırılarından Derin Endişe Duyuyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türk jetlerinin Suriye'de ve Irak'ta terör hedeflerini vurmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada "saldırı" ifadesi kullanılarak "derin endişe duyuyoruz" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait jetlerin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok ve Kuzey Irak'a bağlı Sincar'da eşzamanlı olarak terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurmasıyla ilgili açıklama yaptı.
"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"
Yapılan açıklamada operasyonlar için "saldırı" ifadesi kullanılarak şöyle denildi:
Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'a yönelik Türk hava saldırılarındın dolayı derin endişe duyuyoruz. Endişemizi Türk hükümetine ilettik. Saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı.