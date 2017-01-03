ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze arayışları içerisinde olduklarını bildiklerini, henüz bunu kullanacak durumda olduklarına inanmadıklarını söyledi.



Kirby, günlük basın brifinginde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kıtalararası balistik füze üretimine yakın olduklarını duyurması üzerine gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kuzey Kore'ye çağrıda bulunan Kirby, "kışkırtıcı" hareketlerden kaçınarak uluslararası barışın sağlanması adına sorumluluk almasını istedi.



Kirby, şunları kaydetti:



"Kuzey Kore'nin hem nükleer hem de balistik füze alanında çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu çok net bir şekilde ortada. Şu anda bunu sonuca dökecek bir noktada olduklarına inanmıyoruz."



Kim Jong Un'un açıklamalarını takip ettiklerini belirten Kirby, uluslararası toplumla birlikte hareket ederek, Kuzey Kore'yi sorumlu tutacaklarını söyledi.



Kirby, "Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar son yirmi yıl içerisinde yapılan en sert yaptırımlardı ve bunlar şu anda uygulanıyor. Uluslararası toplum daha önce hiç olmadığı kadar galvanize olmuş durumda." ifadesini kullandı.