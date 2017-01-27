ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Üst Düzey Diplomatlar İstifa Etti





Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda görevli dört üst düzey diplomat istifa etti.



Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Patrick Kennedy, bakan yardımcıları Joyce Anne Barr, Michele Bond ve Yabancı Görevler Daire Başkanı Büyükelçi Gentry O. Smith, Donald Trump yönetiminde çalışmak istemedikleri için istifa kararı aldı.



Ancak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, istifaların geçiş sürecinde normal bir uygulama olduğunu savundu.



İstifalar dışişleri bakanı seçilen Rex Tillerson'ın bakanlığı ziyaretinin ardından geldi. Müsteşar Patrick Kennedy'nin görevinde kalmak istediği ancak Tillerson'ın baskısı sonucu istifa etmek zorunda kaldığı bildirildi.



Petrol şirketi Exxon Mobil'in yöneticisi, 64 yaşındaki Tillerson, Moskova ile yakın ilişkilerinden dolayı Rusya "Dostluk Ödülü"ne layık görülmüştü.



Auteur: euronews-tr



Tags: Bakanlığında üst ABD düzey etti Dışişleri Donald Trump istifa diplomatlar Gepost: 27 januari 2017