ABD Dışişleri Bakanlığı'na 'Trump'ın Kulübünün Reklamını Yapıyor' Suçlaması

Demokrat Partililer, ABD'nin İngiltere Büyükelçiliği'nin internet sitesinde Başkban Donald Trump'ın sahibi olduğu, sadece üyelerin girebildiği özel Mar-a-Lago kulübünün reklamının yapıldığından şikayet etti.





Elçiliğin sitesinde 5 Nisan günü yayınlanan blog sayfasında 114 odalı malikanenin tarihi detaylı bir şekilde anlatılırken kulüp hakkında "kışlık Beyaz Saray" ifadeleri yer alıyor.



ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların lideri Nancy Pelosi ve Oregon Senatörü Ron Wyden Dışişleri Bakanlığı'nı Trump'ın kulübünün reklamını yapmakla suçladı.



Pelosi, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Neden Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı, Başkan'ın özel kulübünün reklamını yapıyor?" diye yazdı.



Senatör Wyden da "Evet, ben de merak ediyorum Dışişleri Bakanlığı. Neden vergi mükelleflerinin paraları Başkan'ın özel kulübünün reklamını yapmak için harcanıyor?" paylaşımında bulundu.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner ise bu paylaşımdan haberdar olmadığını söyledi.



Blog sayfasında "Mar-a-Lago, Başkan Trump'ın Florida'daki mülkü, başkanın buraya sık ziyaretleri ve yabancı liderleri burada ağırlaması nedeniyle bilinir olmuştur" ifadeleri yer alıyor.





Sayfada Trump'ın Mar-a-Lago'ya erişimi olan tek başkan olmadığı fakat burayı kullanan ilk başkan olduğu da aktarılıyor:



"Trump 'kışlık Beyaz Saray'ı ziyaret ederek Mar-a-Lago'nun ilk sahibi ve tasarımcısının hayalini gerçekleştirmiş oldu."



Donald Trump'ın Mar-a-Lago'ya gerçekleştirdiği ziyaretler hem kamuya maliyeti hem de özel işlerini politika ile karıştırma ihtimali nedeniyle endişe uyandırmıştı.



Trump'ın başkan seçilmesinin ardından kulübe üyelik ücreti 100 bin dolardan 200 bin dolara çıkarılmıştı.