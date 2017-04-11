ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Moskova'da
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
Dışişleri Bakanı olarak ilk kez Rusya'da bulunan Tillerson, yarın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.
Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı Konuk Evi'nde bir araya gelecek Tillerson ile Lavrov'u oldukça yoğun bir gündem bekliyor.
"ABD-Rusya ilişkileri en zor döneminden geçiyor"
Rusya Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin bugün yapılan açıklamada, Rusya-ABD ilişkilerinin soğuk savaştan sonraki en zor dönemden geçtiği bildirilmişti.
Açıklamada, Rusya'nın Tillerson'ın ziyareti esnasında, ikili ilişkilerin düzeltilmesi, Suriye, Ukrayna, Libya, Afganistan, Kuzey Kore ve diğer konularda Washington'ın tutumunu anlamaya çalışacağı kaydedilmişti.
"Rusya'nın seçim yapması gerekiyor"
Tillerson ise Moskova'ya gelmeden önce İtalya'da katıldığı G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Esed rejimi, İran ve Hizbullah ile kurduğu ittifakın çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu uzun vadede Rusya'nın çıkarlarına hizmet edecek mi yoksa Rusya, Suriye savaşını sona erdirmek isteyen ABD, diğer Batı ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleriyle mi ittifak kurmak ister?" ifadesini kullanmıştı.