ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Bakanlık Personeline "Birlik" Çağrısı

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bakanlık personeliyle ilk buluşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın "vize yasağı kararını" protesto eden bin civarında bakanlık çalışanının ortak metne imza atmasını değerlendirdi ve "Her birimiz siyasi görüşlerimizi ifade etme hakkına sahibiz. Ancak kişisel kanaatlerimizin bir takım olarak çalışmamıza engel olmasına izin vermeyelim." dedi.



Dün Senatoda onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da yemin ederek görevine başlayan eski Exxon Mobil CEO'su Tillerson, bakanlık personeliyle ilk kez buluştu.



Konuşmasının büyük bölümünde bakanlığın uzman kişilerden oluştuğuna ve kendisinin de bu uzmanlıktan faydalanacağına vurgu yapan Tillerson, kurum içinde son günlerdeki "Trump karşıtı" atmosferin de farkında olduğunu ima etti.



Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağı kararını protesto eden bin civarında bakanlık çalışanının ortak metne imza atmasını değerlendiren Tillerson, "Her birimiz siyasi görüşlerimizi ifade etme hakkına sahibiz. Ancak kişisel kanaatlerimizin bir takım olarak çalışmamıza engel olmasına izin vermeyelim." dedi.



Herkesin bir diğerine dürüstlük ilkesiyle yaklaşması gerektiğini vurgulayan Tillerson, dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini ve Bakanlığının başarılı işlere imza atacağına inandığını ifade etti.



Enerji dünyasından diplomasiye



Uzun süre "Rusya ile yakın bağları" olduğu gerekçesiyle kamuoyunun farklı kesimlerinde tartışılan bir isim olan Tillerson, enerji dünyasındaki önemli figürlerden biri olarak biliniyor.



Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanlığına aday gösterilmesinin ardından Exxon Mobil'den ayrılan Tillerson'ın şirketteki üst düzey yöneticiliği 2000'li yılların başlarına kadar uzanıyor. Tillerson, 2001 yılında kıdemli başkan yardımcısı, 2004'te başkan ve direktör, 2006'da ise CEO olmuştu.



Tillerson hakkında geçen ay, Exxon Mobil'da CEO olduğu dönemde ABD'nin "Terörü Destekleyen Devletler Listesi"nde yer alan İran, Sudan ve Suriye'ye petrol satarak ambargoları deldiği ve bu durumun adaylığının ABD Senatosunda onaylanmasını güçleştirebileceği yorumları yapılmıştı.



Adaylığının görüşüldüğü süreçte Senato Dış ilişkiler Komitesindeki oturumda Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." açıklamasını yapmıştı.