ABD Dışişleri Bakanı: Rusya'nın Suriye'deki Tavrından Düş Kırıklığına Uğradık

ABD Dışişleri Bakanı Tex Tillerson, Suriye'de düzenledikleri füze saldırısına Rusya'nın verdiği tepkiden "düş kırıklığına uğradıklarını ama buna şaşırmadıklarını" söyledi.



ABD, Cuma sabah erken saatlerde Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerinden ateşlediği Tomahawk füzeleriyle Suriye'deki El Şayrat Hava Üssü'nü vurmuştu.



ABD, saldırının bu hafta içerisinde Suriye ordusunun İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD, yaklaşık 80 sivilin hayatını kaybettiği bu saldırının Şayrat üssünden kalkan uçaklarla düzenlendiğini öne sürüyor.





Rusya, ABD'nin füze saldırısının ardından Suriye'nin hava savunma sistemini güçlendireceğini açıkladı ve koalisyon güçleri ile hava güvenliğini sağlamak için kurulan iletişim kanallarını dondurma talebinde bulundu.





Suriye ve Rusya ise kimyasal silah kullanıldığı iddialarını reddediyor ve eski adı El Nusra olan, Şam'ın Fethi Cephesi'ne ait kimyasal ve silah deposunu vurduğunu iddia ediyor.



Suriye Devlet Başkanı Başar Esad'ın en önemli müttefiklerinden olan Rusya, ABD'nin füze saldırısını sert bir dille kınamıştı, Washington'ın "teröristleri cesaretlendirdiğini" öne sürmüştü.





ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Bu tepkiden düş kırıklığına uğradım. Bu, Esad rejimine, kendi halkına karşı bu tür korkunç saldırılarda bulunan bir rejime desteğini sürdürdüğünü gösteriyor. Evet düş kırıklığına uğradım ama üzülerek söylüyorum bu hiç şaşırtıcı değil" dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin saldırısını olumlu bulduğunu ancak yeterli olmadığını söylemişti.







Erdoğan, "Esed rejiminin bu hava üssü kimyasal ve konvensiyonel silahlarla işlediği savaş suçlarına karşı atılmış somut bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu buradan Hatay'dan ifade etmek istiyorum. Yeterli mi? Ben bunu da yeterli görmüyorum" dedmişti.





ABD hükümetinin Suriye hükümetini hedef alan bu ilk saldırısında en az altı kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.



Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre ise ABD'nin füze saldırısında dördü çocuk dokuz sivilin hayatını kaybetti.