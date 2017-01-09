ABD Destroyeri İran Botlarına Ateş Açtı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Hürmüz Boğazı'nda seyir halinde olan ABD destroyeri USS Mahan'ın yüksek bir hızda kendisine yaklaşmakta olan İran botlarına uyarı ateşi açtığını doğruladı.



Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Deniz Albay Jeff Davis, "İran Devrim Muhafızları Donanmasına ait, 4 adet iç kıyı saldırı botu, silah başında askerleriyle birlikte, yüksek bir hızda, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası sularda seyir halinde bulunan ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Mahan'a yaklaştı." dedi.



Destroyer'in botları defalarca uyardığını ve cevap alamayınca makineli tüfekle uyarı ateşi açtığını belirten Davis, "botların ABD destroyerine 80 metreye kadar yaklaştığını" kaydetti.



Bu şekilde yaklaşmanın "profesyonel ve güvenli olmayan bir davranış" olduğunu ifade eden Davis, botların uyarı ateşinden sonra uzaklaştığını belirtti.



Davis ayrıca "ABD gemileri ile İran Donanması arasında 2015 yılında 23, 2016'da ise 35 benzer vaka yaşandı" dedi.