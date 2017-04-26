ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Donegan Mısır'da

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Kevin Donegan, Kahire'de Mısır Genelkurmay Başkanı Mahmud Hicazi ile bir araya geldi.



Mısır ordusundan yapılan açıklamada, görüşmede iki ülkenin donanma güçlerinin askeri tatbikatı, karşılıklı tecrübelerden istifade edilmesi ve silahlı kuvvetlerin savaş ve teknik kapasitelerinin desteklenmesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı kaydedildi.



Görüşmede Hicazi'nin "Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarın temellerinin atılması için iki dost ülke arasındaki askeri işbirliği alanında ilişkilerin güçlendirilmesinin" önemini vurguladığı, Donegan'ın da birçok alanda işbirliğine olanak sağlayacak, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ortak koordinasyon ve güçlü dostluk ilişkilerinden övgüyle söz ettiği ifade edildi.



Mısır ordusu, pazar günü yaptığı açıklamada, Mısır ve ABD'nin donanma güçlerinin, Kızıldeniz karasularında "Kartalın Selamı 2017" isimli ortak askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.



Tatbikatta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Pakistan ve İtalya'nın gözlemci olarak yer aldığı belirtilen açıklamada, bunun kardeş ve dost ülkeler arasında askeri ufukların geliştirilmesi ile tecrübelerin paylaşılması için düzenlenen ortak tatbikatlar kapsamında gerçekleştirildiği aktarılmıştı.