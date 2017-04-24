ABD'den Yemen'e Hava Saldırısı
ABD uçakları 18 Nisan'da Mağrip ilinde üç, 23 Nisan'da ise Şebva ilinde sekiz El Kaide mensubunu hedef aldı.
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