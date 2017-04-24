ABD'den Yemen'e Hava Saldırısı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Yemen'in Mağrip ve Şebve illerinde El Kaide hedeflerine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.



Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis, basına yaptığı açıklamada, ABD uçaklarının 18 Nisan'da Mağrip ilinde üç, 23 Nisan'da ise Şebva ilinde sekiz El Kaide mensubunu hedef aldığını ifade etti.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bu saldırıların sonuçlarını değerlendirdiğini ifade eden Davis, şöyle devam etti:



"28 Şubat'tan beri Yemen'de Arap Yarım Adası El Kaidesi'nin (AQAP) altyapı, mevzi ve ekipmanlarına yönelik 80'den fazla saldırı gerçekleştirdik. Bilinen terör gruplarına karşı operasyon ve saldırılarımız sürecek. ABD kuvvetleri Yemen'de El Kaide'nin dış saldırıları koordine etme kabiliyetini geriletmek, meşru Yemen hükümetinin elinden aldıkları toprakları ellerinde tutmak ve terör operasyonlarında kullanmak konusundaki kabiliyetini sınırlamak üzere Yemen'de bir dizi operasyon yapıyor."



ABD özel kuvvetleri 28 Şubat'ta Yemen'de bir El Kaide kampına saldırı düzenlemiş, 14 El Kaide mensubu öldürülürken bir ABD askeri ve ateş arasında kalan onlarca sivil hayatını kaybetmişti. ABD ordusuna ait bir Osprey tipi çift kanatlı helikopter de saldırı sırasında düşmüştü.