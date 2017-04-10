ABD'den Türkiye'ye Esad Telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede DEAŞ'la mücadele ve Esad'ın geleceği konuşuldu.

DEAŞ'LA MÜCADELE ELE ALINDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya'da bulunan Çavuşoğlu ile Tillerson'ın görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, DEAŞ'la mücadele konuları ele alındı.

ESAD'IN DURUMU MASAYA YATIRILDI

Görüşmede ayrıca Beşşar Esad'ın durumu ve Suriye'de siyasi çözüm konuları masaya yatırıldı.