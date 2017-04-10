ABD'den Türkiye'ye Esad Telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile DEAŞ ve Esad'in geleceğini görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede DEAŞ'la mücadele ve Esad'ın geleceği konuşuldu.
DEAŞ'LA MÜCADELE ELE ALINDI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya'da bulunan Çavuşoğlu ile Tillerson'ın görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, DEAŞ'la mücadele konuları ele alındı.
ESAD'IN DURUMU MASAYA YATIRILDI
Görüşmede ayrıca Beşşar Esad'ın durumu ve Suriye'de siyasi çözüm konuları masaya yatırıldı.
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