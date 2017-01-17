GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bizerte deniz üssünde düzenlenen törenden detaylar
-Askeri devriye botların deniz gösterisi
-Tunus Savunma Bakanı Ferhat el-Harşani'nin basın açıklaması
-ABD'nin Tunus Büyükelçisi Daniel Rubinstein'nin basın açıklaması Tunus, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile daha önce imzalanan anlaşma kapsamında 2 devriye gemisini teslim aldı. ABD'nin gönderdiği iki askeri devriye botu, Tunus'un kuzeyindeki Bizerte deniz üssünde düzenlenen törenle teslim edildi.
ABD'den Tunus Deniz Kuvvetlerine Destek
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bizerte deniz üssünde düzenlenen törenden detaylar -Askeri devriye botların deniz gösterisi -Tunus Savunma Bakanı Ferhat el-Harşani'nin basın açıklaması -ABD'nin Tunus Büyükelçisi Daniel Rubinstein'nin basın açıklaması Tunus, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile daha...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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