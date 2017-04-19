Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan Görüşmesiyle İlgili Açıklama: Suriye İçin Aradı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aramasının "referandum zaferini" kutlamaktan çok, "NATO müttefiikliği ve Suriye konusunda görüşmek amacıyla" olduğunu açıkladı.

"REFERANDUMDAN ÖNEMLİSİ SURİYE"

Başkan Trump ile birlikte Wisconsin'e giderken, Air Force One adlı başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Şanders, "ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmenin AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve öteki uluslararası gözlemcilerin raporunu açıklamalarından sonra yapacak. Başkan Trump, Erdoğan'ı arayarak kutladı. Bu çelişkili bir durum değil mi?" sorusuna verdiği yanıtta, "Hiç de değil; yani Başkan tabii ki kutladı ama bundan daha büyük nokta ve öncelik, bir NATO müttefiği olarak ortak çıkarlardan bahsetmekti. Orta doğu sorunlu bir bölge ve Suriye gibi sorunlu bölgelerde çözüm arayışı için gerekli bir telefon konuşmasıydı" dedi.

"HANGİ ALANLARDA BİRLİKTE ÇALIŞACAKLARINI KONUŞTULAR"



Sanders, "ABD Başkanı bu halk oylaması sonucunda Türkiye'de demokrasinin geleceğinden kaygı duyuyor mu?" sorusuna da verdiği yanıtta, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de demokrasinin gelişmesinden yana olduğunu belirtti ve "Telefon görüşmesinin amacı demokrasi konusunda cesaretsizlendirmek değildi tabii ki. Temel olarak Suriye gibi bazı konularda hangi alanlarda birlikte çalışacağımıza yönelikti" dedi.

"TRUMP ELBETTE DEMOKRASİYİ DESTEKLİYOR"

Sanders, gazetecilerin Erdoğan'ın yetkilerini çok tartışmalı bir biçimde genişlettiğini vurgulamaları ve "Başkan Trump'ın buna destek verip vermediğine" ilişkin soruya da, "Sanmıyorum; dediğim gibi, telefon görüşmesinin amacı da bu değildi. Başkan'ın pozisyonu bu değil ve elbette demokrasiyi destekliyor ve böyle bir beklentisi var. Ama kendisinin bir numaralı önceliği Amerikalılar'ı korumak, Amerikalılar'ı güvencede tutmak. Bundan dolayı başka ülkelerle ve bazı NATO ortaklarımızla birlikte çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.