ABD'den Tepki Çekecek Referandum Yorumu: Tedirginiz, Takip Ediyoruz

Dışişleri Bakanılığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TEDİRGİNİZ, TAKİP EDİYORUZ"

Toner, Türkiye'deki referandum sürecini de değerlendirdi. ABD'nin Türk demokrasisinin kalitesinden tedirgin olduğunu belirten Toner, Türkiye'deki referandum sürecini yakından takip ettiklerini de söyledi.

"MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAĞIZ"

Toplantıda Toner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov'un, 14 Nisan'da Moskova'da düzenlenmesi planlanan Afganistan konulu görüşmelerde ABD'yi davet etmesine rağmen, Donald Trump hükümetinden kimsenin bu görüşmelerde yer almayacağını belirtti.

Toner, "Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Afganistan konulu görüşmelere biz katılmayacağız. Gördüğümüz kadarıyla bu sadece Rusya'nın bölgedeki etkisini artırmaya yönelik bir toplantı ve çok yapıcı olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.