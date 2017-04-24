ABD, PYD'nin Tabka'ya Girdiği Yönündeki Haberleri Yarım Ağızla Yalanladı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin desteklediği ve çatısını terör örgütü PYD/PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), DEAŞ'ın başkenti olarak ilan ettiği Rakka'nın batısında yer alan Tabka kentinin güneyinde ilerlemeye başladığını duyurmuştu.

"TABKA DEAŞ'IN KONTROLÜNDE"

ABD'de Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, Suriye'nin Tabka şehri ve Barajı'nın halen DEAŞ'ın kontrolünde olduğunu ve ABD'nin desteklediği kuvvetlerin şehre girip girmediğini bilmediğini söyledi.

Pentagon Sözcüsü Davis, günlük basın brifinginde Tabka şehriyle ilgili soruları yanıtladı.

"ŞEHRE GİRMELERİ SÜRPRİZ OLMAZ"

PYD/PKK terör örgütünün öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) bağlı unsurların Tabka şehrine girdiğine yönelik yerel kaynaklara dayandırılan bazı haberlerin sorulması üzerine Davis, "Şehrin sınırlarını nasıl tanımladıklarını bilmiyorum ama şehrin yakınlarında olduklarını biliyorum ama şehre girmeleri de sürpriz olmaz. Ancak şehir halen DEAŞ'ın kontrolünde." dedi.

Tabka şehrinin yanı sıra Tabka Barajı'nın da DEAŞ'ın kontrolü altında bulunduğunu ifade eden Davis, barajın durumunun iyi olduğunu ve su seviyesinin önemli ölçüde düşürüldüğünü ifade etti.