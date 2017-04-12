ABD'den Suriye'deki Deaş Operasyonlarına İlişkin Çelişkili Açıklama

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian'ın, aynı basın toplantısında önce füze saldırısından sonra DEAŞ'a karşı yürüttükleri saldırıların tüm hızıyla devam ettiğini ifade edip daha sonra Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle operasyonlarda düzenlemeler yaptıklarını söylemesi dikkat çekti.



Albay Dorrian, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere video konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlandı.



Suriye rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesinde düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından ABD'nin rejime ait Şayrat hava üssünü vurması Moskova ile Washington arasındaki ipleri germiş, Rusya'nın, ABD ile 2015 yılında bir mutabakatla güçlerin güvenli ayrışması için kurduğu iletişim kanalını kapatmasına yol açmıştı.



Operasyonlara yeni düzenleme



Rusya ile güçlerin ayrışması kanalının açık olup olmadığına ilişkin sorulara ısrarla yanıt vermeyen Dorrian, Şayrat hava üssüne yapılan saldırının DEAŞ karşıtı operasyonları etkilemediğini iddia etti.



Dorrian, "Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Suriye rejimine yönelik saldırıların neden olduğu gerginliklere rağmen Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirmeye devam ettik." dedi.



Daha sonra başka bir soruya cevap verirken geçen hafta içerisinde DEAŞ'a karşı Suriye'de 123 hava saldırısı düzenlediklerini ifade eden Dorrian, "Rejimin kimyasal silah kullanmasının ardından düzenlenen saldırılardan kaynaklı gerginlikleri de hesaba katarak operasyonlarımızda düzenlemeler yaptık." diye konuştu.



Albay Dorrian şöyle devam etti:



"Dikkatsiz davranmak istemiyoruz. İstenmeyen veya hesap edilmemiş bir durumun ortaya çıkmasını istemiyoruz. Bu düzenlemelerin ne olduğunu tam olarak burada ifade edemeyebilirim ancak onlar kuvvet koruma ve operasyon güvenliğinin lehine yaptığımız düzenlemelerdir."



Sözcü ayrıca "Sizi temin ederim ki niyetimiz en kısa zamanda DEAŞ'ı yenip ortaklarımıza DEAŞ'ın kontrolündeki toprakların kurtarılması için destek vermek üzere normal operasyonlarımıza olabildiğince hızlı bir şekilde geri dönmektir." dedi.



- Ruslarla iletişim kanalının akıbeti belirsiz



Rusya ile iletişim olmadığından dolayı operasyonların yavaşladığı yönündeki iddialara değinen Dorrian, Rusya ile operasyonel iletişim konusunda bilgi vermeyeceğini söyledi.



Bu hafta içinde Rus kuvvetleriyle bağlantı kurup kurmadıklarına yönelik soruları da yanıtsız bırakan Dorrian "ABD ve Rusya güçleri arasında iletişim devam ediyor diyebilir miyiz?" şeklindeki bir soruya da "Öyle bir şey demiyorum. Sadece bu konuda konuşmayacağım." cevabını verdi.