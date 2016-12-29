ABD'den Suriye'de Ateşkes Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ateşkes sağlanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, ABD'nin Suriye'de tüm tarafların anlaşmaya tam olarak uymalarını ve saygı göstermelerini umduğunu söyledi. Toner, 'Şiddeti durduran, hayatları kurtaran, yenilenmiş ve üretken siyasi görüşme koşullarını yaratan her türlü çabanın memnuniyetle karşılanacağını' söyledi.



Bu gece yarısı yürürlüğe girecek anlaşmaya Türkiye ve Rusya garantörlük edecek. - York