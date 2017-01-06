ABD'nin Skandal Nihat Erim Paylaşımına Başbakan'dan Tepki: Zevzeklik

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım'a ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan 'zamansız' paylaşım soruldu. Büyükelçiliğin, 19 Temmuz 1980'de suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Türkiye'nin eski başbakanlarından Nihat Erim'in fotoğrafını #TürkAmerikanDostluğu etiketini kullanarak paylaşmasıyla ilgili konuşan Yıldırım "Gördüm ama bir ilişki kuramadım. Ne mesaj vermek istiyorlarmış" dedi. Gazetecinin Büyükelçiliği'n 'mesaj yok' açıklamasını hatırlatması üzerine ise "Zevzeklik yorumunu yaptı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

"Fevkalade çirkin, yakışıksızdır. Halkın kararına gitmek ihanet olarak nitelendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek, ihaneti görmek için eski alışkanlıkları devam eden odaklara gitmek lazım. Hükümet sistemi değişikliğine gidiyoruz. Yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından seçilmesidir. İyi niyetle anayasa değişikliğine gidiyoruz. Bunun neresi ihanet? Vatandaş günü geldiğinde kararını verir.

"FİRE" SORUSU

Dedikoduyla amel olmaz, bizim abdestimiz tam. Bizim grubumuz 216 imza vermiştir. Bunun dışında ortaya atılan laflar tamamen dedikodudur.

IRAK ZİYARETİ

İyi komşuluk ilişkilerini pekiştirmek, ekonomik konularda kayıpları telafi etmek, işbirliğini artırmak, karşılıklı yatırımlar ve ticareti geliştirmek, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı esasında PKK terör örgütünün Irak topraklarından Türkiye'ye saldırılarının önüne geçmeyi, DEAŞ'la mücadeleyi konuşacağız, Başika'daki askerlerimizin varlığı Irak'ın egemenliğine yönelik değildir. Musul başta olmak üzere değişik bölgelerdeki DEAŞ'la mücadele için Irak birliklerine destek vermektedir. Bu konuları da ziyarette konuşacağız. Asıl itibariyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi. Yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek.



"ZEVZEKLİK"

Nereden aklına gelmiş giderayak, hangi mesajı verdiği önemli. Altında mesaj yoksa zevzeklik yapmış."

80 DARBESİNE GİDEN SÜREÇTE ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇTİ

19 Temmuz 1980 tarihinde gerçekleştirilen Nihat Erim Suikasti, 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte önemli dönemeçlerden biri olarak kabul ediliyor.