ABD'den Sırp Lider Dodik'e Yaptırım

ABD, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'e karşı yaptırım uygulama kararı aldı.



ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının Milorad Dodik'in Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin kararlarına karşı gelmesi nedeniyle alındığı belirtildi.



Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancıların Mal Varlıklarının Kontrolü Ofisinin, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek Dayton Barış Antlaşması'nın hükümlerinin yerine getirilmesine engel olduğu ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle Dodik'e yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



Dodik'in Bosna Hersek Anayasa Mahkemesine karşı gelip kanun hükümlerini çiğnediği kaydedilen açıklamada, "Kendisi, Dayton Barış Antlaşması hükümlerinin uygulanması açısından tehlike arz etmektedir. Bu yaptırımlar bizim Dayton Barış Antlaşmasına bağlı olduğumuzun, Bosna Hersek'in uyum, egemenlik, toprak bütünlüğü, Avrupa entegrasyonunu desteklediğimizin göstergesidir." ifadesi kullanıldı.



Yaptırımlar kapsamında Sırp liderin ABD sınırları içinde ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki mal varlığının bloke edilmesinin kararlaştırıldığı açıklanırken, ABD vatandaşlarına Dodik'in dahil olduğu para transferleri de yasaklandı.



İstifa çağrısı



Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic ise bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD'nin Dodik'i "kara listeye aldığını" belirterek "Bence bu hem RS hem de Bosna Hersek için küçük düşürücü. Bu kara listeyi diğer bazı ülkeler de uygulayacaktır. Bu durum RS'ye, onun yasallığına ve itibarına zarar verecek. En iyi çözüm istifa edip RS'yi ve Sırp halkını kurtarması olacaktır." diye konuştu.



Dodik, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin aldığı "anayasaya aykırıdır" kararına rağmen Sırp Cumhuriyeti Günü kutlanması için referandum düzenlemiş, ardından geçen 9 Ocak'ta Banja Luka şehrinde düzenlenen törenlerle Sırp Cumhuriyeti Günü kutlanmıştı.



Dodik'in, ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın yemin törenine gitmek için yaptığı vize başvurusu da ABD tarafından reddedilmişti.