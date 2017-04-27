ABD'den Sincar Açıklaması: Türkiye askerlerimizin hayatını riske attı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye'nin, Irak'ın Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı'na yönelik hava harekatıyla bu bölgede bulunan ABD'li askerlerin hayatını riske attığını belirtti.

"DERİN ENDİŞELERİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Toner, bugünkü basın toplantısında, "Türk hükümetinin attığı adımlarla ilgili derin endişelerimizi en üst düzeyde net bir şekilde ortaya koyduk. Onlar, eylemlerini koalisyonla koordine etmemenin yanı sıra, bölgede bulunan ABD'li askerlerin hayatını da riske attı" dedi.

"EYLEMLER KOALİSYONLA KOORDİNE EDİLMELİ"

Türkiye'nin PKK endişelerini anladıklarını ama bunu kabul etmediklerini belirten Toner, "Onların tüm eylemlerini koalisyonla koordine etmeleri gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduk" diye konuştu.

KOALİSYON SÖZCÜSÜ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian da, dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin kendilerini Sincar ve Karaçok dağına yapılan hava harekatından çok kısa bir süre önce bilgilendirmesi nedeniyle müttefik kuvvetleri bölgeden çekmek için yeterli zaman bulamadıklarını, bu yüzden harekatın sorunlu olduğunu iddia etmişti.