ABD'den Referandum Açıklaması: Endişeler Not Edildi

Türkiye'deki referandum sonuçları için uluslararası gözlemciler raporlarını açıklayıncaya kadar yorum yapmayacağını duyurun ABD, AGİT'in açıkladığı rapor sonrası görüşünü açıkladı.

"ABD TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünü vekaleten yürüten Mark Toner, Washington'ın referandum sonuçlarına itirazı olmadığını belirterek "Demokrasiler, özellikle tartışmalı konularda, karşıt görüşlere saygı göstererek güç kazanır. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye demokrasisine destek vermeye devam edecektir ki bu hususta hukukun üstünlüğü ve özgür basın kavramlarına bağlılık esastır" dedi.

"ENDİŞELER NOT EDİLDİ"

Toner'ın açıklamasında, seçim gününe ilişkin gözlemci raporunda yer alan "uygunsuzluklar ile eşit şartlarda yarışılmadığına" ilişkin tespitlerin Washington tarafından not edildiği vurgusu da yer aldı.

Mark Toner, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyelerinden oluşan heyetin tam raporunu bekleneceğini de sözlerine ekledi.