ABD'den Kuzey Kore'ye Nükleer Müzakere Teklifi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunarak, "Olası provokasyonlara karşı askeri harekat da dahil bütün seçenekler masada ama tercihimiz müzakere edilmiş bir çözüm." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunarak, "Olası provokasyonlara karşı askeri harekat da dahil bütün seçenekler masada ama tercihimiz müzakere edilmiş bir çözüm." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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