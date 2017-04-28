ABD'den Kuzey Kore'ye Nükleer Müzakere Teklifi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunarak, "Olası provokasyonlara karşı askeri harekat da dahil bütün seçenekler masada ama tercihimiz müzakere edilmiş bir çözüm." dedi.

ABD'den Kuzey Kore'ye Nükleer Müzakere Teklifi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunarak, "Olası provokasyonlara karşı askeri harekat da dahil bütün seçenekler masada ama tercihimiz müzakere edilmiş bir çözüm." dedi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Müzakere, Diplomat, Amerika, Kore, Abd, Nükleer, Erbaş, Er
sponsored ads