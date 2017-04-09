ABD'den Kuzey Kore'ye Gözdağı

ABD, nükleer füze denemelerimden vazgeçmeyen ve balistik füze teknolisini geliştirmeye çalışan Kuzey Kore'ye gözdağı vermek için, USS Carl Vinson uçak gemisinin başını çektiği hücum filosunu Kore Yarımadası'na ulaşmak üzere Pasifik Okyanusu'na doğru yola çıkardı. ABD Savunma Bakanlığı kaynakları, USS Carl Vinson uçak gemisinin liderliğindeki hücum filosunun, Singapur'dan Kore yarımadasına gitmek için ilerlediğini açıkladı.