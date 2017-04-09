ABD'den Kuzey Kore Hamlesi
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini verdi.
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini verdi.
Kaynak: Dunya.com
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