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ABD'den Kuzey Kore Hamlesi
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ABD'den Kuzey Kore Hamlesi

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini verdi.

ABD'den Kuzey Kore Hamlesi

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini verdi.

Kaynak: Dunya.com

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